Кривая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ефимия Семёнова
Отец ребёнка: Кривой Семён ст
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Кривой Семён ст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривой Семён ст
Смерть
Неизвестно