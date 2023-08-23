Региневич (Ерчик) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Региневич (Ерчик) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

03.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ерчик Иван Николаевич

Мать: Ерчик Анна Семёновна

Рождение ребёнка
17.10.1934

Дочь: Хвойнятская Мария Викторовна

Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович

Рождение ребёнка
20.12.1936

Дочь: Жадейко Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович

Рождение ребёнка
30.05.1937

Дочь: Кулагина Анна Викторовна

Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Шах Зинаида Викторовна

Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Региневич Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Региневич Виктор Степанович

Смерть
03.04.1994
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