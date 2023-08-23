Региневич (Ерчик) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти03.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ерчик Иван Николаевич
Мать: Ерчик Анна Семёновна
Рождение ребёнка
17.10.1934
Дочь: Хвойнятская Мария Викторовна
Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1936
Дочь: Жадейко Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович
Рождение ребёнка
30.05.1937
Дочь: Кулагина Анна Викторовна
Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Шах Зинаида Викторовна
Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Региневич Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Региневич Виктор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1994