Горкунова Ксения Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1896
Отец ребёнка: Горкунов Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.01.1898
Сын: Горкунов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Горкунов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно