Горкунова Ксения Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горкунова Ксения Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Горкунов Петр Иванович

Отец ребёнка: Горкунов Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.01.1898

Сын: Горкунов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Горкунов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горкунов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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