Кузнецов-Федякин Андрей Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиПосле 01.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
25.03.1900
Дарья Михайловна Силантьева
Рождение ребёнка
Около 1900
Бракосочетание
24.02.1902
Поручители по жениху: Сорокин и Демины Поручители по невесте: Горсков и Климушкин
Восприемник
19.07.1903
Андрей Михайлович Федякин
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна
Восприемник
21.11.1905
Матрёна Фёдоровна Калинина
Восприемник
05.08.1906
Василий Дмитриевич Федякин
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1911
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1913
Рождение ребёнка
14.09.1916
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1943