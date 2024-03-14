Кузнецов-Федякин Андрей Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов-Федякин Андрей Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

После 01.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.03.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дарья Михайловна Силантьева
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кузнецов-Федякин Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Бракосочетание
24.02.1902

Жена: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Сорокин и Демины Поручители по невесте: Горсков и Климушкин
Восприемник
19.07.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Михайлович Федякин
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
21.11.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Матрёна Фёдоровна Калинина
Восприемник
05.08.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Дмитриевич Федякин
Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1911

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Федякин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1916

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919

Сын: Кузнецов-Федякин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Кузнецова-Федякина (бывшая Силантьева) Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.01.1943
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