Чупина (Некрасова) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1875
Бракосочетание
25.01.1898
Муж: Чупин Павел Павлович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: Чупина Мария Павловна
Отец ребёнка: Чупин Павел Павлович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
02.07.1903
Дочь: Чупина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Чупин Павел Павлович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно