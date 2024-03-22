Чупина (Некрасова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Некрасова) Таисия Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1875

Отец: Некрасов Иван Иосифович

Мать: Некрасова -- Анисия Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Чупин Павел Павлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: Чупина Мария Павловна

Отец ребёнка: Чупин Павел Павлович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
02.07.1903

Дочь: Чупина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Чупин Павел Павлович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно
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