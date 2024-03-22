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Lillaru Alfred

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

21.06.1901 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
01.11.1940

Сын: Lillaru Mart

Мать ребёнка: Lillaru Ellen

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Madisson ?

Мать ребёнка: Lillaru Ellen

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Lippmaa ?

Мать ребёнка: Lillaru Ellen

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Lillaru Ellen

Смерть
1979
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