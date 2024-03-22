Lillaru Alfred
Место рождения
Дата рождения21.06.1901 ст.
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1940
Сын: Lillaru Mart
Мать ребёнка: Lillaru Ellen
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Madisson ?
Мать ребёнка: Lillaru Ellen
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Lippmaa ?
Мать ребёнка: Lillaru Ellen
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Lillaru Ellen
Смерть
1979