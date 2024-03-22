Титов Егор Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Егор Стефанович

Место рождения

Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Титов Григорий Егорович

Мать ребёнка: Титова Анна Мартиновна

Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Анна Мартиновна

Смерть
Неизвестно
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