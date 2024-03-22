Титов Егор Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Мать ребёнка: Титова Анна Мартиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Анна Мартиновна
Смерть
Неизвестно