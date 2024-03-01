Раппу (Матикайнен) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1891
Рождение ребёнка
08.09.1921
Сын: Раппу Иван Павлович
Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич
Рождение ребёнка
10.11.1925
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1929
Дочь: Люли Павловна
Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Тюне Павловна
Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно