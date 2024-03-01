Раппу (Матикайнен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Матикайнен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1891

Отец: Матикайнен Иван Иосифович

Мать: Матикайненн Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.09.1921

Сын: Раппу Иван Павлович

Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич

Рождение ребёнка
10.11.1925

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич

Рождение ребёнка
27.02.1929

Дочь: Люли Павловна

Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Тюне Павловна

Отец ребёнка: Раппу Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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