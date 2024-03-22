Чугунова Марья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Чугунов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Чугунов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Авдонина Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Чугунов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно