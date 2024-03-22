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Чугунова Марья Михайловна

Место рождения

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чугунов Захар Иванович

Отец ребёнка: Чугунов Иван Максимович

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Чугунов Иван Максимович

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Авдонина Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Чугунов Иван Максимович

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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