Великданов Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1976
Рождение ребёнка
23.06.2005
Сын: Великданов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
09.04.2008
Дочь: Великданова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
26.12.2010
Сын: Великданов Роман Александрович
Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
01.10.2013
Дочь: Великданова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно