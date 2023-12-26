Великданов Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великданов Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1976

Отец: не указан

Мать: Великданова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
23.06.2005

Сын: Великданов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
09.04.2008

Дочь: Великданова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
26.12.2010

Сын: Великданов Роман Александрович

Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
01.10.2013

Дочь: Великданова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Великданова Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великданова Ирина Александровна

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