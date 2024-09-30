Хуопалайнен (Юнолайнен) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Юнолайнен) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1921

Дочь: (Хуопалайнен) Хильма Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1923

Сын: Хуопалайнен Николай Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1929

Дочь: (Хуопалайнен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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