Хуопалайнен (Юнолайнен) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1921
Дочь: (Хуопалайнен) Хильма Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1923
Сын: Хуопалайнен Николай Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1929
Дочь: (Хуопалайнен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно