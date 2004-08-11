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Пестерев Макар Алексеевич
Пестерев Макар Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.2004
Пол
Мужской
Отец
Пестерев Алексей Юрьевич
1966 г.р.
Мать
Чернышева-Пестерева (Юдина) Наталья Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2004
Отец:
Пестерев Алексей Юрьевич
Мать:
Чернышева-Пестерева Наталья Владимировна
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