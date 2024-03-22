Бузина (Бузина) Матрёна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина (Бузина) Матрёна Прохоровна

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.03.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1853 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1871 ст.

Отец: Бузин Прохор Матвеевич

Мать: Бузина Дарья Николаевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
22.03.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бузин Прохор Матвеевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Бузина Дарья Николаевна. Мать Торговин Дий Кузьмич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Малюткина Ефимья Ивановна. Восприемница. Дочь к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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