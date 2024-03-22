Бузина (Бузина) Матрёна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения19.03.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1871 ст.
Отец: Бузин Прохор Матвеевич
Мать: Бузина Дарья Николаевна
Крещение
22.03.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бузин Прохор Матвеевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Бузина Дарья Николаевна. Мать Торговин Дий Кузьмич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Малюткина Ефимья Ивановна. Восприемница. Дочь к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно