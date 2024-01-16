Артев Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти05.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Артев Иван Павлович
Мать: Артева Фёкла Егоровна
Рождение ребёнка
09.06.1928
Дочь: Артева Антонина Романовна
Мать ребёнка: Ильясова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
08.11.1931
Дочь: Артева Елена Романовна
Мать ребёнка: Ильясова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1943
Березино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Погиб в бою на фронте