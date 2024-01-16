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Артев Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

05.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Артев Иван Павлович

Мать: Артева Фёкла Егоровна

Рождение ребёнка
09.06.1928

Дочь: Артева Антонина Романовна

Мать ребёнка: Ильясова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
08.11.1931

Дочь: Артева Елена Романовна

Мать ребёнка: Ильясова Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильясова Мария Максимовна

Смерть
05.10.1943
Березино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Погиб в бою на фронте
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