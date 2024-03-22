(Каликина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Каликин Иван Григорьевич
Восприемник
07.07.1830
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
В этот день стала крёстной сыну крестьянина деревни Верх-Чик Романа(?) Корниловича(?) Мехонцева(?) и жены его Агафьи Петровны, Карпу. Крещение проходило в церкви имени Святой Великомученицы Екатерины.... Показать все
Смерть
Неизвестно