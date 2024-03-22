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(Каликина) Наталья Ивановна

Место рождения

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Каликин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
07.07.1830
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
В этот день стала крёстной сыну крестьянина деревни Верх-Чик Романа(?) Корниловича(?) Мехонцева(?) и жены его Агафьи Петровны, Карпу. Крещение проходило в церкви имени Святой Великомученицы Екатерины.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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