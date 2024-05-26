Никишина Анна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Анна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1883

Дочь: Никишина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.02.1886

Сын: Никишин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.05.1889

Дочь: Никишина Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.04.1890

Сын: Никишин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.06.1892

Сын: Никишин Антон Андреевич

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.12.1894

Дочь: Никишина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: Никишина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.07.1899

Сын: Никишин Пантелеймон Андреевич

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Перепелова (Никишина) Мария Адреевна

Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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