Никишина Анна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1883
Дочь: Никишина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1886
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1889
Дочь: Никишина Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1890
Сын: Никишин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1892
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1894
Дочь: Никишина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: Никишина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1899
Сын: Никишин Пантелеймон Андреевич
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Перепелова (Никишина) Мария Адреевна
Отец ребёнка: Никишин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно