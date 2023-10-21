Молоканов Климент Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Молоканов Капитон Иванович
Бракосочетание
06.02.1878
Жена: Прасковья Корниловна
Лавочное
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Молоканов (иванов По Деду) Владимир Климентович
Мать ребёнка: Екатерина Евтихеевна
Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Евтихеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Климентьева
Мать ребёнка: Прасковья Корниловна
Смерть
Неизвестно