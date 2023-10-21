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Молоканов Климент Капитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Молоканов Капитон Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1878

Жена: Прасковья Корниловна

Лавочное
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Молоканов (иванов По Деду) Владимир Климентович

Мать ребёнка: Екатерина Евтихеевна

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Евтихеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Климентьева

Мать ребёнка: Прасковья Корниловна

Смерть
Неизвестно
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