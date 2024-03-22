Горбунов Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Горбунов Родион Иванов
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федора Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно