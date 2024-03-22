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Горбунов Иван Родионович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Горбунов Родион Иванов

Мать: Горбунова Федора Антипова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Горбунов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Горбунов Егор Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федора Ивановна

Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Горбунов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Гликерия Гурова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Гликерия Гурова

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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