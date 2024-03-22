Алексеенко (Молчанова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Молчанова) Елена Викторовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

06.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1976

Отец: Молчанов Виктор Яковлевич

Мать: Молчанова Галина Леонидовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
20.06.1998

Муж: Алексеенко Дмитрий Алексеевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.2001

Сын: Алексеенко Влад Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеенко Дмитрий Алексеевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеенко Дмитрий Алексеевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
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