Гребенникова (Путятина) Меланья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Путятина) Меланья Алексеевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.10.1896

Муж: Гребенников Андрей Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1896 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Константин Степанов Гребенник... Показать все
Смерть
Неизвестно
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