Гребенникова (Путятина) Меланья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
25.10.1896
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1896 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Константин Степанов Гребенник... Показать все
Смерть
Неизвестно