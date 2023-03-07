Ипатова (Сухова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Суховъ Пионъ
Мать: Сухова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ипатовъ Федоръ
Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ипатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ипатовъ Павелъ
Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей