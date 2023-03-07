Ипатова (Сухова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова (Сухова) Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Суховъ Пионъ

Мать: Сухова Дарья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ипатовъ Федоръ

Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ипатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ипатовъ Павелъ

Отец ребёнка: Ипатовъ Сергей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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