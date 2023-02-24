Григорьев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Николай Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорьев Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Григорьев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Григорьев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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