Григорьев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорьев Петр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Григорьев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Григорьев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана