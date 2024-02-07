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(Климкова) Ирина Викторовна
(Климкова) Ирина Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1953
Пол
Женский
Отец
Климков Виктор Георгиевич
1924 г.р.
Мать
Галина
Около 1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1953
Отец:
Климков Виктор Георгиевич
Мать:
Галина
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