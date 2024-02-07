(Климкова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климкова) Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1953

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1953

Отец: Климков Виктор Георгиевич

Мать: Галина

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