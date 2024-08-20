Панарина (Полякова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти05.07.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1896
Сын: Панарин Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1898
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1900
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1903
Сын: Панарин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1905
Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович
Смерть
05.07.1906