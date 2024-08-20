Панарина (Полякова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Полякова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

05.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.11.1896

Сын: Панарин Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1898

Сын: Панарин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1900

Сын: Панарин Илья Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1903

Сын: Панарин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1905

Сын: Панарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Иванович

Смерть
05.07.1906

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