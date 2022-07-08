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Микуленко Софья Денисовна
Микуленко Софья Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.2022
Пол
Женский
Отец
Микуленко Денис Владимирович
1980 г.р.
Мать
Микуленко Анастасия Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2022
Отец:
Микуленко Денис Владимирович
Мать:
Микуленко Анастасия Сергеевна
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