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Андришенко София Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

01.02.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1817 и 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1876 ст.

Сын: Андришенко Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Андришенко Степан Григорьевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андришенко Степан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
01.02.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWP-W?i=614&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.02.1888 ст.
на отведенном кладбище
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