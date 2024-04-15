Андришенко София Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти01.02.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1876 ст.
Сын: Андришенко Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Андришенко Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1888 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWP-W?i=614&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.02.1888 ст.
на отведенном кладбище