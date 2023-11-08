Феодосия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
МК-1803 20.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Мелентиева, жена Федосья Алексеева родила дочь Евдокию, которая крещена 22го числа священником Васильем Стефановым с выш... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1803
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Иван Мелентьев
МК-1803 20.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Мелентиева, жена Федосья Алексеева родила дочь Евдокию, которая крещена 22го числа священником Васильем Стефановым с выш... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Мелентьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно