Феодосия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

1803 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1803 20.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Мелентиева, жена Федосья Алексеева родила дочь Евдокию, которая крещена 22го числа священником Васильем Стефановым с выш... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1803

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Иван Мелентьев

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 20.02.1803 Того же уезда и вотчины деревни Куликина у крестьянина Ивана Мелентиева, жена Федосья Алексеева родила дочь Евдокию, которая крещена 22го числа священником Васильем Стефановым с выш... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Мелентьев

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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