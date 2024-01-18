Молчанова (Карнаухова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Молчанова (Молчанова) Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Соня Дмитриевна
Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно