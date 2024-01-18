Молчанова (Карнаухова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Карнаухова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.?

Дочь: Молчанова (Молчанова) Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Соня Дмитриевна

Отец ребёнка: Молчанов Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Дмитрий Васильевич

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