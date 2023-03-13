Щербакова Авдотья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Щербаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Щербаковъ Василий
Отец ребёнка: Щербаковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Щербаковъ Кузьма
Отец ребёнка: Щербаковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Яковъ