Щербакова Авдотья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Авдотья Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Щербаковъ Яковъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Сын: Щербаковъ Василий

Отец ребёнка: Щербаковъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Щербаковъ Кузьма

Отец ребёнка: Щербаковъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Яковъ

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