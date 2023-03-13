Сударчикова (Антипина) Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Антипинъ Петръ
Мать: Антипина Марфа Николаева
Бракосочетание
11.02.1894
Муж: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
18.12.1894
Сын: Сударчиковъ Петръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
30.06.1896
Сын: Сударчиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
18.02.1898
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сударчикова Василиса
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
26.04.1903
Сын: Сударчиковъ Василий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
22.09.1908
Дочь: Сударчикова Устинья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
31.08.1911
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей
Рождение ребёнка
02.04.1914
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей