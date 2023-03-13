Сударчикова (Антипина) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Антипина) Ксения Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Антипинъ Петръ

Мать: Антипина Марфа Николаева

Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Сударчиковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1894

Сын: Сударчиковъ Петръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1896

Сын: Сударчиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1898

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сударчикова Василиса

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Рождение ребёнка
26.04.1903

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Рождение ребёнка
22.09.1908

Дочь: Сударчикова Устинья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1911

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1914

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Сергей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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