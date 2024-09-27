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Эсаулов Яков Прохоров

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

18.10.1831 ст.

Дата смерти

С 1890 по 1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1803 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Жена

С 1834 по 1838 г.р.
Вычислено 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1831 ст.

Отец: Эсаулов Прохор Трифанов

Мать: Эсаулова (Петухова) Акулина Иванова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1831 Бахта, Троицкая (237/75/272, 187а-207) №53/ 18.10/22/поч.Князевский/у кр. Прохора Трифанова Есаулова и законной жены его Акилины Ивановой родился сын Яков Восприемники: означенного сельского ж... Показать все
Бракосочетание
После 1850 ст.

Жена: Эсаулова Ольга Фомина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
1 жена
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Эсаулов Михаил Яков

Мать ребёнка: Эсаулова Ольга Фомина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
С 1860 по 1863 ст.

Жена: Эсаулова Домника Андреева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
2-я жена есть в ИР 1863, 1864 - 25 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Дочь: (Эсаулова) Марья Якова

Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.

Сын: Эсаулов Андрей Яков

Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.

Дочь: (Эсаулова) Параскева Якова

Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.

Дочь: Эсаулова (Эсаулова) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
нет м МК 1883 Бахты и Больничной ц. по браку 1883 1882 год рождения приблизительный из с/х переписи
Поручитель
19.02.1888 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) по невесте Николай Стефанов Эс и Вера Егорова Садакова
Поручитель
10.11.1889 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
по невесте: МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №36/ 10.11/поч.Мих.Русского/ уволенный в запас в запас армии солдат Димитрий Сергеев Садаков, 1 брак, 27 лет + поч.Кн девица Екатерина Стефано... Показать все
Смерть
С 1890 по 1906 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Согласно брака его дочери Александры.

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