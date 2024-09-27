Эсаулов Яков Прохоров
Место рождения
Дата рождения18.10.1831 ст.
Дата смертиС 1890 по 1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.10.1831 ст.
МК 1831 Бахта, Троицкая (237/75/272, 187а-207) №53/ 18.10/22/поч.Князевский/у кр. Прохора Трифанова Есаулова и законной жены его Акилины Ивановой родился сын Яков Восприемники: означенного сельского ж... Показать все
Бракосочетание
После 1850 ст.
Жена: Эсаулова Ольга Фомина
1 жена
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Сын: Эсаулов Михаил Яков
Мать ребёнка: Эсаулова Ольга Фомина
Бракосочетание
С 1860 по 1863 ст.
2-я жена есть в ИР 1863, 1864 - 25 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Дочь: (Эсаулова) Марья Якова
Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Сын: Эсаулов Андрей Яков
Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Дочь: (Эсаулова) Параскева Якова
Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1882 ст.
Дочь: Эсаулова (Эсаулова) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Эсаулова Домника Андреева
нет м МК 1883 Бахты и Больничной ц. по браку 1883 1882 год рождения приблизительный из с/х переписи
Поручитель
19.02.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) по невесте Николай Стефанов Эс и Вера Егорова Садакова
Поручитель
10.11.1889 ст.
по невесте: МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №36/ 10.11/поч.Мих.Русского/ уволенный в запас в запас армии солдат Димитрий Сергеев Садаков, 1 брак, 27 лет + поч.Кн девица Екатерина Стефано... Показать все
Смерть
С 1890 по 1906 ст.
Согласно брака его дочери Александры.