Кабанова (Вересова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Вересова) Анна Кузьминична

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Место рождения

Крутец, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.12.1923

Дата смерти

29.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923

Отец: Вересов Кузьма

Мать: Вересова Ульяна Никифоровна

Крутец, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.08.1948

Муж: Кабанов Александр Иванович

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабанов Александр Иванович

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.07.1951

Сын: Кабанов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Кабанов Александр Иванович

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
29.05.1967

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