Кабанова (Вересова) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения10.12.1923
Дата смерти29.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1923
Отец: Вересов Кузьма
Бракосочетание
23.08.1948
Рождение ребёнка
07.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1951
Сын: Кабанов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Кабанов Александр Иванович
Смерть
29.05.1967