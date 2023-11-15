Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Парфеновна
Отец ребёнка: Парфен Силантиевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Силантиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен Силантиевич
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно