Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петровна

Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Парфеновна

Отец ребёнка: Парфен Силантиевич

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Силантиевич

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен Силантиевич

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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