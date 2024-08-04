Понамарёва Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понамарёва Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодриков Николай

Рождение ребёнка
25.11.1987

Дочь: Бодрикова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бодриков Николай

Рождение ребёнка
26.03.1989

Сын: Бодриков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Бодриков Николай

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