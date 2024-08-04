Понамарёва Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бодриков Николай
Рождение ребёнка
25.11.1987
Дочь: Бодрикова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бодриков Николай
Рождение ребёнка
26.03.1989
Сын: Бодриков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Бодриков Николай