Грошева Орина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева Орина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1671 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Грошевъ Степанъ

Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ

Рождение ребёнка
1712

Сын: Грошевъ Борисъ

Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Грошевъ Петръ

Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошевъ Александръ Алексеевъ

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