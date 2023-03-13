Грошева Орина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Грошевъ Степанъ
Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1712
Сын: Грошевъ Борисъ
Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1720
Сын: Грошевъ Петръ
Отец ребёнка: Грошевъ Александръ Алексеевъ
Бракосочетание
Неизвестно