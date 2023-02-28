Зверев Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения22.08.1915 ст.
Дата смерти24.10.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1915 ст.
Отец: Зверев Степан Евсевьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1957
Жена: Мелина Зоя Михайловна
Михайлово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.10.1965
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область