Зверев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Михаил Степанович

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Место рождения

Овсяниково

Дата рождения

22.08.1915 ст.

Дата смерти

24.10.1965

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1915 ст.

Отец: Зверев Степан Евсевьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1957

Жена: Мелина Зоя Михайловна

Михайлово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.10.1965
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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