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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лукин (однодворец) Константин
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лукин (однодворец) Дмитрий
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лукин (однодворец) Николай
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович
Смерть
Неизвестно