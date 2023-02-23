? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Лукин (однодворец) Константин

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Лукин (однодворец) Дмитрий

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лукин (однодворец) Николай

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Лука Егорович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close