Голодухин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения30.08.1746
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1746
Отец: Голодухин Григорий Васильев
Мать: Соломанида Павлова
Бракосочетание
20.01.1773
Жена: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
21.05.1786
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: не указана
Восп; у Григория Васильева дочь девица Ульяния
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Агрофена Иванова
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Домна Яковлева
бдизнецы с Ефремом
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Ефрем Иванов
Мать ребёнка: Домна Яковлева
близнецы с Игнатием
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Яковлева
Смерть
1799