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Голодухин Иван Григорьев

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Место рождения

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область

Дата рождения

30.08.1746

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Вычислено 1719 г.р.

Жена

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1757 г.р.

Дети

Вычислено 1784 г.р.
1786 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1794 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1746

Отец: Голодухин Григорий Васильев

Мать: Соломанида Павлова

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1773

Жена: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Голодухин Василий Иванов

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.05.1786

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: не указана

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп; у Григория Васильева дочь девица Ульяния
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Агрофена Иванова

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
бдизнецы с Ефремом
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
близнецы с Игнатием
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Яковлева

Смерть
1799
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