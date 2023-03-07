Новикова (Лазарева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Лазаревъ Алексей
Мать: Лазарева Зиновья
Рождение ребёнка
11.06.1869
Дочь: Новикова Акулина
Отец ребёнка: Новиковъ Никита
Рождение ребёнка
03.12.1875
Сын: Новиковъ Николай
Отец ребёнка: Новиковъ Никита
Рождение ребёнка
?.08.1881
Дочь: Новикова Анна
Отец ребёнка: Новиковъ Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Новиковъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Никита