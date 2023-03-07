Новикова (Лазарева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Лазарева) Авдотья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Лазаревъ Алексей

Мать: Лазарева Зиновья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1869

Дочь: Новикова Акулина

Отец ребёнка: Новиковъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1875

Сын: Новиковъ Николай

Отец ребёнка: Новиковъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1881

Дочь: Новикова Анна

Отец ребёнка: Новиковъ Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Новиковъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Никита

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