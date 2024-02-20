(Зипир) Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зипир) Евгения Константиновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875

Отец: Зипир Константин Федорович

Мать: Зипир Мария Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1894

Муж: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1897

Сын: Делиев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Христина Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1904

Сын: Делиев Лазарь Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, м/к-1904г.лист-8,зап-20
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Делиев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908

Сын: Делиев Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делиев Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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