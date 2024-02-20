(Зипир) Евгения Константиновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения10.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1875
Отец: Зипир Константин Федорович
Мать: Зипир Мария Левтеровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1894
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1897
Сын: Делиев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Христина Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1904
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, м/к-1904г.лист-8,зап-20
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Делиев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий Михайлович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно