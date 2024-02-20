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Делиев Лазарь Георгиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

23.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1904

Отец: Делиев Георгий Михайлович

Мать: Евгения Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, м/к-1904г.лист-8,зап-20
Крещение
24.04.1904
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
Восприемники: Новокаракубские поселяне: Дмитрия Тараша сын Михаил и дочь Мария
Смерть
Неизвестно
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