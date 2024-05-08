Авдонин Архип Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Авдонин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Авдонин Александр Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Авдонин Алексей Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно