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Авдонин Архип Алексеевич

Место рождения

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Авдонин Алексей

Мать: не указана

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Авдонин Александр Архипович

Мать ребёнка: не указана

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Авдонин Егор Архипович

Мать ребёнка: не указана

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Авдонин Алексей Архипович

Мать ребёнка: не указана

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Авдонин Яков Архипович

Мать ребёнка: не указана

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Авдонин Михаил Архипович

Мать ребёнка: не указана

Сосновый Гарт, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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