Шамаева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамаева Валентина

Шамаева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: Шамаева Анастасия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close