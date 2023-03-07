Калентьевъ Мокей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалентьевъ Мокей

Калентьевъ Мокей

avatar

Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Гордеевъ Сидоръ

Мать: Калентьева Татьяна Алексеева

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close