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Калентьевъ Мокей
Калентьевъ Мокей
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Место рождения
Жемковка
, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
1755
Пол
Мужской
Отец
Гордеевъ Сидоръ
1731 г.р.
Мать
Калентьева Татьяна Алексеева
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Гордеевъ Сидоръ
Мать:
Калентьева Татьяна Алексеева
Жемковка
, Карсунский уезд, Симбирская губерния
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