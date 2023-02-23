Моризева (Маризина) Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Моризев (маризин) Георгий Степанович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Стефан (?)
Рождение ребёнка
01.05.1901
Сын: Моризев (маризин) Яков (Иаков) Степанович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Стефан (?)
дер. Губашево
Бракосочетание
Неизвестно