Моризева (Маризина) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоризева (Маризина) Елена Максимовна

Моризева (Маризина) Елена Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Моризев (маризин) Георгий Степанович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Стефан (?)

Рождение ребёнка
01.05.1901

Сын: Моризев (маризин) Яков (Иаков) Степанович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Стефан (?)

дер. Губашево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моризев (маризин) Стефан (?)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close