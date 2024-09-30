Олонен (Риккинен) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Риккинен) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.12.1905

Муж: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Олонен Петр Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: (Олонен) Айно Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
11.05.1913

Дочь: Олонен (Олонен) Айно Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
13.03.1916

Сын: Олонен Виктор Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1918

Сын: Олонен Вяйнё Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Смерть
Неизвестно

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