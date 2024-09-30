Олонен (Риккинен) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.1905
Муж: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1907
Сын: Олонен Петр Петрович
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: (Олонен) Айно Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1913
Дочь: Олонен (Олонен) Айно Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1916
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1918
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Смерть
Неизвестно