Марфа Мефодьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
20.02.1829 ст.
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
17.12.1830 ст.
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
20.05.1833 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
12.06.1834 ст.
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
10.03.1837 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
10.03.1837 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
07.10.1838 ст.
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
11.08.1840 ст.
Сын: Фрол Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
14.08.1843 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно