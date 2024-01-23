Марфа Мефодьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Мефодьева

Марфа Мефодьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федоров

Рождение ребёнка
20.02.1829 ст.

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.12.1830 ст.

Сын: Зарубин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1833 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.06.1834 ст.

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1837 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1837 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1838 ст.

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.08.1840 ст.

Сын: Фрол Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1843 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.