Котова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Валентина Васильевна

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Место рождения

Косая Гора

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Котов Василий Трофимович

Мать: Бутузова Евдокия Андреевна

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