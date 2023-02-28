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Котова Валентина Васильевна
Котова Валентина Васильевна
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Место рождения
Косая Гора
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Котов Василий Трофимович
1903 г.р.
Мать
Бутузова Евдокия Андреевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Котов Василий Трофимович
Мать:
Бутузова Евдокия Андреевна
Косая Гора
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