Евлампий Лукин
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Лука Сидоров
Мать: Марья Петрова
Бракосочетание
04.02.1846 ст.
Жена: Иллария Алексеева
Рождение ребёнка
14.10.1851 ст.
Сын: Арефий Евлампиев
Мать ребёнка: Иллария Алексеева
Рождение ребёнка
15.06.1854 ст.
Сын: Ермолай Евлампиев
Мать ребёнка: Иллария Алексеева
Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.
Дочь: Наталья Евлампиева
Мать ребёнка: Иллария Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857