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Евлампий Лукин

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лука Сидоров

Мать: Марья Петрова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1846 ст.

Жена: Иллария Алексеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1851 ст.

Сын: Арефий Евлампиев

Мать ребёнка: Иллария Алексеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1854 ст.

Сын: Ермолай Евлампиев

Мать ребёнка: Иллария Алексеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.

Дочь: Наталья Евлампиева

Мать ребёнка: Иллария Алексеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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