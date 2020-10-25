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Кочубей Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1952

Дата смерти

25.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1975

Сын: Кочубей Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кочубей Антонина Яковлевна

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.09.1985

Дочь: Гасюк Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кочубей Антонина Яковлевна

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочубей Антонина Яковлевна

Смерть
25.10.2020
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
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