Кочубей Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1952
Дата смерти25.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1975
Сын: Кочубей Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кочубей Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.09.1985
Дочь: Гасюк Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кочубей Антонина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2020